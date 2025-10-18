Marche Rose Archiac

Marche Rose Archiac samedi 18 octobre 2025.

Marche Rose

place du Champ de Foire Archiac Charente-Maritime

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-18

2025-10-18

On se bouge à Archiac ! Programme Octobre Rose. Venez nous rejoindre et ensemble faisons avancer la science en participant ❤️ #followers#cancerdusein#archiac#

place du Champ de Foire Archiac 17520 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 10 82 secretariat@archiac.fr

English :

Get moving in Archiac! Pink October program. Come and join us, and let’s advance science together by participating? #followers#cancerdusein#archiac#

German :

Wir bewegen uns in Archiac! Programm für den Rosa Oktober. Kommen Sie zu uns und lassen Sie uns gemeinsam die Wissenschaft voranbringen, indem Sie mitmachen? #followers#cancerdusein#archiac#

Italiano :

Muovetevi ad Archiac! Programma di ottobre rosa. Unisciti a noi e facciamo progredire la scienza insieme partecipando? #followers#cancerdusein#archiac#

Espanol :

¡Muévete en Archiac! Programa Octubre Rosa. Únete a nosotros y hagamos avanzar la ciencia juntos participando? #followers#cancerdusein#archiac

L’événement Marche Rose Archiac a été mis à jour le 2025-10-04 par Offices de Tourisme de Jonzac