Marche Rose Archiac
Marche Rose Archiac samedi 18 octobre 2025.
Marche Rose
place du Champ de Foire Archiac Charente-Maritime
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Début : 2025-10-18 10:00:00
fin : 2025-10-18
2025-10-18
On se bouge à Archiac ! Programme Octobre Rose. Venez nous rejoindre et ensemble faisons avancer la science en participant ❤️ #followers#cancerdusein#archiac#
place du Champ de Foire Archiac 17520 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 10 82 secretariat@archiac.fr
English :
Get moving in Archiac! Pink October program. Come and join us, and let’s advance science together by participating? #followers#cancerdusein#archiac#
German :
Wir bewegen uns in Archiac! Programm für den Rosa Oktober. Kommen Sie zu uns und lassen Sie uns gemeinsam die Wissenschaft voranbringen, indem Sie mitmachen? #followers#cancerdusein#archiac#
Italiano :
Muovetevi ad Archiac! Programma di ottobre rosa. Unisciti a noi e facciamo progredire la scienza insieme partecipando? #followers#cancerdusein#archiac#
Espanol :
¡Muévete en Archiac! Programa Octubre Rosa. Únete a nosotros y hagamos avanzar la ciencia juntos participando? #followers#cancerdusein#archiac
L’événement Marche Rose Archiac a été mis à jour le 2025-10-04 par Offices de Tourisme de Jonzac