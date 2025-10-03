Marche Rose aux Lampions à Figeac Figeac

Marche Rose aux Lampions à Figeac Figeac vendredi 3 octobre 2025.

Marche Rose aux Lampions à Figeac

Esplanade Martin Malvy, devant l’Hôpital Figeac Lot

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03

fin : 2025-10-03

Date(s) :

2025-10-03

À l’occasion du mois de la sensibilisation au cancer du sein, la ligue contre le cancer l’argent organise une marche en nocturne aux lampions.

La couleur rose sera à l’honneur…

À l’occasion du mois de la sensibilisation au cancer du sein, la ligue contre le cancer l’argent organise une marche en nocturne aux lampions.

La couleur rose sera à l’honneur… .

Esplanade Martin Malvy, devant l’Hôpital Figeac 46100 Lot Occitanie centresocial@ville-figeac.fr

English :

To mark Breast Cancer Awareness Month, the Ligue contre le cancer l’argent is organizing a night-time lantern-light walk.

The color pink will be in the spotlight?

German :

Anlässlich des Monats, in dem das Bewusstsein für Brustkrebs geschärft werden soll, organisiert die Krebsliga Silber einen Nachtmarsch mit Laternen.

Die Farbe Rosa steht dabei im Mittelpunkt?

Italiano :

In occasione del mese della consapevolezza del cancro al seno, la Ligue contre le cancer l’argent organizza una passeggiata notturna alla luce delle lanterne.

Il colore rosa sarà sotto i riflettori?

Espanol :

Con motivo del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, la Ligue contre le cancer l’argent organiza una marcha nocturna con farolillos.

El color rosa será el protagonista..

L’événement Marche Rose aux Lampions à Figeac Figeac a été mis à jour le 2025-09-16 par OT Figeac