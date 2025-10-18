Marche rose Rue Lapique Bar-le-Duc

Marche Rose, organisée par le centre médical de la femme dans le cadre d’octobre rose, mois dédié à une vaste campagne de sensibilisation au dépistage organisé du cancer du sein.

Bénéfices de l’évènement reversés à la ligue contre le cancer de la Meuse.

Inscriptions sur place ou en ligne.Tout public

Rue Lapique Parc de l’Hotel de Ville Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 6 74 03 45 42

English :

Marche Rose, organized by the women’s medical center as part of October rose, a month dedicated to a vast campaign to raise awareness of organized breast cancer screening.

Profits from the event will be donated to the Ligue contre le cancer de la Meuse.

Registration on site or online.

German :

Rosa Marsch, organisiert vom medizinischen Zentrum der Frau im Rahmen des Rosa Oktobers, einem Monat, der einer umfassenden Kampagne zur Sensibilisierung für die organisierte Brustkrebsvorsorge gewidmet ist.

Der Erlös der Veranstaltung geht an die Krebsliga des Departements Meuse.

Anmeldungen vor Ort oder online.

Italiano :

Marche Rose, organizzata dal centro medico femminile nell’ambito di Ottobre rosa, un mese dedicato a una vasta campagna di sensibilizzazione sullo screening organizzato del cancro al seno.

Il ricavato dell’evento sarà devoluto alla Ligue contre le cancer de la Meuse.

Iscrizioni in loco o online.

Espanol :

Marche Rose, organizada por el centro médico femenino en el marco de Octubre rosa, mes dedicado a una vasta campaña de sensibilización sobre el cribado organizado del cáncer de mama.

Los beneficios del evento se donarán a la Ligue contre le cancer de la Meuse.

Inscripciones in situ o en línea.

