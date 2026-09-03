Marche rose Rue Lapique Bar-le-Duc
samedi 17 octobre 2026 · Rue Lapique · Bar-le-Duc
Informations pratiques
Bar-le-Duc
Marche rose
Rue Lapique Parc de l’Hotel de Ville Bar-le-Duc Meuse
Tarif : – – EUR
3
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-10-17 13:00:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Marche Rose, organisée par le centre médical de la femme dans le cadre d’octobre rose, mois dédié à une vaste campagne de sensibilisation au dépistage organisé du cancer du sein.
Bénéfices de l’évènement reversés à la ligue contre le cancer de la Meuse.
Inscriptions sur place ou en ligne.Tout public
3 .
Rue Lapique Parc de l’Hotel de Ville Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 6 74 03 45 42
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Pink Walk, organized by the Women’s Medical Center as part of Pink October, a month dedicated to a broad awareness campaign promoting organized breast cancer screening.
Proceeds from the event will be donated to the Meuse Cancer League.
Registration is available on-site or online.
L’événement Marche rose Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-09-03 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE
À voir aussi à Bar-le-Duc (Meuse)
- Venez découvrir la Banque de France à Bar-le-Duc, Banque de France, Bar-le-Duc 18 septembre 2026
- Table-ronde inaugurale « Patrimoine, biodiversité, changements climatiques : quel avenir ? », Hôtel de Ville, Bar-le-Duc 18 septembre 2026
- Exposition Bonjour, des points de vue sur une ville Le Théâtre Bar-le-Duc 18 septembre 2026
- Lancement de saison Le Théâtre Bar-le-Duc 18 septembre 2026
- Visite de l’église Saint-Antoine, Église Saint-Antoine, Bar-le-Duc 19 septembre 2026