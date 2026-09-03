Marche rose Rue Lapique Bar-le-Duc

Informations pratiques

Bar-le-Duc

Marche rose

Rue Lapique Parc de l’Hotel de Ville Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

3

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-17 13:00:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Marche Rose, organisée par le centre médical de la femme dans le cadre d’octobre rose, mois dédié à une vaste campagne de sensibilisation au dépistage organisé du cancer du sein.

Bénéfices de l’évènement reversés à la ligue contre le cancer de la Meuse.

Inscriptions sur place ou en ligne.Tout public

3 .

Rue Lapique Parc de l’Hotel de Ville Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 6 74 03 45 42

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English :

Pink Walk, organized by the Women’s Medical Center as part of Pink October, a month dedicated to a broad awareness campaign promoting organized breast cancer screening.

Proceeds from the event will be donated to the Meuse Cancer League.

Registration is available on-site or online.

L’événement Marche rose Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-09-03 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE