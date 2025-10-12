Marche rose Bourg Bassussarry
Marche rose Bourg Bassussarry dimanche 12 octobre 2025.
Marche rose
Bourg Allée de Bielle Nave Bassussarry Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-12
fin : 2025-10-12
Date(s) :
2025-10-12
Marche de 8km au départ du bourg.
Tout au long du mois d’octobre, les initiatives se multiplient pour sensibiliser la population au cancer du sein et promouvoir le dépistage précoce. .
Bourg Allée de Bielle Nave Bassussarry 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
