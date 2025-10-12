Marche rose Bourg Bassussarry

Bourg Allée de Bielle Nave Bassussarry Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Marche de 8km au départ du bourg.

Tout au long du mois d’octobre, les initiatives se multiplient pour sensibiliser la population au cancer du sein et promouvoir le dépistage précoce. .

