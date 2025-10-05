Marche rose Beauvais
Marche rose Beauvais dimanche 5 octobre 2025.
Marche rose
147 Rue de la Mie-au-Roy Beauvais Oise
La marche rose contre le cancer du sein revient à Beauvais !
Retrouvons-nous nombreuses et nombreux le dimanche 5 octobre 2025 à 14h au Plan d’eau du Canada de Beauvais.
Ouverte à toutes et à tous.
Tenue rose vivement conseillée !
Ambiance conviviale et engagée.
Stands de sensibilisation, animations, goûter offert… 0 .
147 Rue de la Mie-au-Roy Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 9 83 79 23 88 perspectivescontrelecancer@laposte.net
