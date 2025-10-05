Marche rose Beauvais

147 Rue de la Mie-au-Roy Beauvais

Début : 2025-10-05 14:00:00

La marche rose contre le cancer du sein revient à Beauvais !

Retrouvons-nous nombreuses et nombreux le dimanche 5 octobre 2025 à 14h au Plan d’eau du Canada de Beauvais.

Ouverte à toutes et à tous.

Tenue rose vivement conseillée !

Ambiance conviviale et engagée.

Stands de sensibilisation, animations, goûter offert… 0 .

147 Rue de la Mie-au-Roy Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 9 83 79 23 88 perspectivescontrelecancer@laposte.net

