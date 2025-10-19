Marche rose Gare de fret Bressuire
Marche rose Gare de fret Bressuire dimanche 19 octobre 2025.
Marche rose
Gare de fret Boulevard Georges Clemenceau Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Les AJT du Bocage, vous propose la 8 ème édition de leur marche rose, avec plusieurs circuits de 12 km, 10 km et 5 km. Le parcours de 5 km est ouvert aux PMR et aux poussettes. .
Gare de fret Boulevard Georges Clemenceau Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 52 08 13 lesajtdubocage79@gmail.com
