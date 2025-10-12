MARCHE ROSE Bricon

Caserne des pompiers Bricon Haute-Marne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif enfant

Tout public

Cette marche, dont le départ se fera de la caserne des pompiers, est composée de 3 parcours de 2, 5 et 8 kms Elle est organisée par l’Amicale des Sapeurs Pompiers de Bricon.

Dress code, venir avec une touche de rose.

Le repas peut être pris sur place. Les places étant limitées, il est nécessaire de réserver votre participation avant le 1er octobre.

Détail sur l’affiche ! .

Caserne des pompiers Bricon 52120 Haute-Marne Grand Est +33 6 10 07 92 62

