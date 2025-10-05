Marche Rose Châlette-sur-Loing

Marche Rose Châlette-sur-Loing dimanche 5 octobre 2025.

Marche Rose

Rue du Lac Châlette-sur-Loing Loiret

Tarif : 4 – 4 – EUR

4

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05 09:30:00

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-05

Marche Rose

Organisée par l’USC Randonnée de Chalette, au profit de l’association Jeune et rose . 4 .

Rue du Lac Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 88 87 51 91

English :

Marche Rose

German :

Rosa Wanderung

Italiano :

Marche Rose

Espanol :

Marche Rose

L’événement Marche Rose Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2025-09-22 par OT MONTARGIS