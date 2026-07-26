Informations pratiques

Chepniers

Marche Rose

L’étang de Robinson Chepniers Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 10:00:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Marche Rose de 8km organisé par l’association pêche et loisirs à l’étang de Robinson, Chepniers.

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L’étang de Robinson Chepniers 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 31 19

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English :

8-kilometer Marche Rose organized by the Fishing and Recreation Association at Robinson Pond, Chepniers.

L’événement Marche Rose Chepniers a été mis à jour le 2026-09-02 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge