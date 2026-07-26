Marche Rose Chepniers
dimanche 4 octobre 2026 · Chepniers
Informations pratiques
Chepniers
Marche Rose
L’étang de Robinson Chepniers Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 10:00:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Marche Rose de 8km organisé par l’association pêche et loisirs à l’étang de Robinson, Chepniers.
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L’étang de Robinson Chepniers 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 31 19
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English :
8-kilometer Marche Rose organized by the Fishing and Recreation Association at Robinson Pond, Chepniers.
L’événement Marche Rose Chepniers a été mis à jour le 2026-09-02 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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