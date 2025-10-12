Marche rose Complexe Sportif Contrexéville
Marche rose Complexe Sportif Contrexéville dimanche 12 octobre 2025.
Marche rose
Complexe Sportif 180 rue Halichard Contrexéville Vosges
Tarif :
Date :
Début : Dimanche 2025-10-12 09:00:00
fin : 2025-10-12 15:00:00
Date(s) :
2025-10-12
La Ligue contre le cancer organise une marche rose à Contrexéville.
2 parcours proposés de 5 Km ou 8 Km, accessibles aux poussettes et aux PMR.
Inscription dès 9h au complexe sportif le jour-même.
Départs échelonnés de 9h30 et 11h.
Participation de 3€ ou 10€ avec remise d’un article rose au choix.
Vente de gaufres.Tout public
Complexe Sportif 180 rue Halichard Contrexéville 88140 Vosges Grand Est +33 6 83 09 87 92
English :
The Ligue contre le cancer is organizing a pink walk in Contrexéville.
2 routes of 5 Km or 8 Km, accessible to strollers and PRM.
Registration from 9am at the sports complex on the day.
Staggered departures from 9.30am and 11am.
Participation of 3? or 10? with a pink item of your choice.
Waffles for sale.
German :
Die Krebsliga organisiert einen rosafarbenen Marsch in Contrexéville.
es werden 2 Strecken von 5 km oder 8 km angeboten, die auch für Kinderwagen und Behinderte geeignet sind.
Anmeldung ab 9 Uhr im Sportkomplex am selben Tag.
Gestaffelte Starts um 9:30 und 11:00 Uhr.
Teilnahme: 3? oder 10? mit einem rosafarbenen Artikel nach Wahl.
Waffelverkauf.
Italiano :
La Ligue contre le cancer organizza una passeggiata rosa a Contrexéville.
2 percorsi di 5 km o 8 km, accessibili ai passeggini e alle PMR.
Iscrizioni dalle 9.00 presso il complesso sportivo il giorno stesso.
Partenze scaglionate dalle 9.30 e dalle 11.00.
Partecipazione di 3? o 10? con un articolo rosa a scelta.
Vendita di cialde.
Espanol :
La Liga contra el cáncer organiza una marcha rosa en Contrexéville.
2 recorridos de 5 km u 8 km, accesibles para cochecitos de niños y PMR.
Inscripciones a partir de las 9h en el polideportivo el mismo día.
Salidas escalonadas a las 9h30 y a las 11h00.
Participación de 3? o 10? con un artículo rosa a elegir.
Venta de gofres.
L’événement Marche rose Contrexéville a été mis à jour le 2025-09-19 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE