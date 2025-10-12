Marche rose Complexe Sportif Contrexéville

Marche rose Complexe Sportif Contrexéville dimanche 12 octobre 2025.

Marche rose

Complexe Sportif 180 rue Halichard Contrexéville Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-10-12 09:00:00

fin : 2025-10-12 15:00:00

Date(s) :

2025-10-12

La Ligue contre le cancer organise une marche rose à Contrexéville.

2 parcours proposés de 5 Km ou 8 Km, accessibles aux poussettes et aux PMR.

Inscription dès 9h au complexe sportif le jour-même.

Départs échelonnés de 9h30 et 11h.

Participation de 3€ ou 10€ avec remise d’un article rose au choix.

Vente de gaufres.Tout public

.

Complexe Sportif 180 rue Halichard Contrexéville 88140 Vosges Grand Est +33 6 83 09 87 92

English :

The Ligue contre le cancer is organizing a pink walk in Contrexéville.

2 routes of 5 Km or 8 Km, accessible to strollers and PRM.

Registration from 9am at the sports complex on the day.

Staggered departures from 9.30am and 11am.

Participation of 3? or 10? with a pink item of your choice.

Waffles for sale.

German :

Die Krebsliga organisiert einen rosafarbenen Marsch in Contrexéville.

es werden 2 Strecken von 5 km oder 8 km angeboten, die auch für Kinderwagen und Behinderte geeignet sind.

Anmeldung ab 9 Uhr im Sportkomplex am selben Tag.

Gestaffelte Starts um 9:30 und 11:00 Uhr.

Teilnahme: 3? oder 10? mit einem rosafarbenen Artikel nach Wahl.

Waffelverkauf.

Italiano :

La Ligue contre le cancer organizza una passeggiata rosa a Contrexéville.

2 percorsi di 5 km o 8 km, accessibili ai passeggini e alle PMR.

Iscrizioni dalle 9.00 presso il complesso sportivo il giorno stesso.

Partenze scaglionate dalle 9.30 e dalle 11.00.

Partecipazione di 3? o 10? con un articolo rosa a scelta.

Vendita di cialde.

Espanol :

La Liga contra el cáncer organiza una marcha rosa en Contrexéville.

2 recorridos de 5 km u 8 km, accesibles para cochecitos de niños y PMR.

Inscripciones a partir de las 9h en el polideportivo el mismo día.

Salidas escalonadas a las 9h30 y a las 11h00.

Participación de 3? o 10? con un artículo rosa a elegir.

Venta de gofres.

L’événement Marche rose Contrexéville a été mis à jour le 2025-09-19 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE