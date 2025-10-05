Marche Rose Corquilleroy
Marche Rose Corquilleroy dimanche 5 octobre 2025.
Rue des Noyers Corquilleroy Loiret
Tarif : 4 EUR
4
Tarif de base plein tarif
Date et horaire :
Début : 2025-10-05 08:30:00
fin : 2025-10-05 10:30:00
Date(s) :
2025-10-05
5 ou 8 km. Fond reversé à la ligue contre le cancer. 4 .
Rue des Noyers Corquilleroy 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 72 00 24 13
English :
German :
Rosa Wanderung
Italiano :
Espanol :
