Marche Rose Corquilleroy dimanche 5 octobre 2025.

Rue des Noyers Corquilleroy Loiret

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-10-05 08:30:00

fin : 2025-10-05 10:30:00

2025-10-05

5 ou 8 km. Fond reversé à la ligue contre le cancer. 4 .

Rue des Noyers Corquilleroy 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 72 00 24 13

Rosa Wanderung

L’événement Marche Rose Corquilleroy a été mis à jour le 2025-09-17 par OT MONTARGIS