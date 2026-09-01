Informations pratiques

Coutances

Marche rose Coutances se met au rose

1 Rue de la Halle au Blé Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 17:30:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Marche rose Coutances se met au rose (4350m).

Rendez-vous salle Marcel Hélie à Coutances, échauffement à 17h, départ à 17h30.

Inscriptions au centre d’animation Les Unelles, au bureau de l’UCAC ou sur HelloAsso. .

1 Rue de la Halle au Blé Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 45 13 47

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English : Marche rose Coutances se met au rose

L’événement Marche rose Coutances se met au rose Coutances a été mis à jour le 2026-09-01 par Coutances Tourisme