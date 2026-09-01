Marche rose Coutances se met au rose Coutances
samedi 3 octobre 2026 · Coutances
Informations pratiques
Coutances
Marche rose Coutances se met au rose
1 Rue de la Halle au Blé Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 17:30:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Marche rose Coutances se met au rose (4350m).
Rendez-vous salle Marcel Hélie à Coutances, échauffement à 17h, départ à 17h30.
Inscriptions au centre d’animation Les Unelles, au bureau de l’UCAC ou sur HelloAsso. .
1 Rue de la Halle au Blé Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 45 13 47
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English : Marche rose Coutances se met au rose
L’événement Marche rose Coutances se met au rose Coutances a été mis à jour le 2026-09-01 par Coutances Tourisme
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