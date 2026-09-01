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AGENDA · Coutances

Marche rose Coutances se met au rose Coutances

samedi 3 octobre 2026 · Coutances

Marche rose Coutances se met au rose Coutances

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
17:30:00
Adresse
1 Rue de la Halle au Blé
Ville
50200 Coutances
Département
Manche
Tarif

Coutances

Marche rose Coutances se met au rose

1 Rue de la Halle au Blé Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 17:30:00
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

Marche rose Coutances se met au rose (4350m).
Rendez-vous salle Marcel Hélie à Coutances, échauffement à 17h, départ à 17h30.
Inscriptions au centre d’animation Les Unelles, au bureau de l’UCAC ou sur HelloAsso.   .

1 Rue de la Halle au Blé Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 45 13 47 

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English : Marche rose Coutances se met au rose

L’événement Marche rose Coutances se met au rose Coutances a été mis à jour le 2026-09-01 par Coutances Tourisme

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