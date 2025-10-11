Marche rose Route de Dôle Damerey

Marche rose Route de Dôle Damerey samedi 11 octobre 2025.

Marche rose

Route de Dôle Place du cimetère Damerey Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-10-11 13:30:00

fin : 2025-10-11 18:00:00

2025-10-11

Dans le cadre du mois de sensibilisation et de lutte contre le cancer du sein, Damerey se mobilise et organise une marche rose . Tous les dons seront versés à l’Association Toujours Femme. .

Route de Dôle Place du cimetère Damerey 71620 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 47 50 43

