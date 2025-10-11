Marche rose Route de Dôle Damerey
Marche rose Route de Dôle Damerey samedi 11 octobre 2025.
Marche rose
Route de Dôle Place du cimetère Damerey Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 13:30:00
fin : 2025-10-11 18:00:00
Date(s) :
2025-10-11
Dans le cadre du mois de sensibilisation et de lutte contre le cancer du sein, Damerey se mobilise et organise une marche rose . Tous les dons seront versés à l’Association Toujours Femme. .
Route de Dôle Place du cimetère Damerey 71620 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 47 50 43
English : Marche rose
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Marche rose Damerey a été mis à jour le 2025-10-06 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III