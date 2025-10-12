Marche Rose des Roses Dunoises Châteaudun

Marche Rose des Roses Dunoises Châteaudun dimanche 12 octobre 2025.

Marche Rose des Roses Dunoises

Place du 18 Octobre Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12 10:30:00

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-12

Départ de la marche Place du 18 Octobre à Châteaudun à 10h30. Rendez-vous à partir de 9h30 pour récupérer votre t-shirt.

Merci de bien vouloir adresser vos bulletins d’inscriptions avant le samedi 4 octobre. .

Place du 18 Octobre Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

Start of the walk at Place du 18 Octobre in Châteaudun at 10:30 am. Meet at 9:30am to pick up your t-shirt.

German :

Der Marsch beginnt am Place du 18 Octobre in Châteaudun um 10:30 Uhr. Treffen Sie sich ab 9:30 Uhr, um Ihr T-Shirt abzuholen.

Italiano :

Partenza della camminata da Place du 18 Octobre a Châteaudun alle 10.30. Punto d’incontro dalle 9.30 per ritirare la maglietta.

Espanol :

Salida de la marcha desde la Place du 18 Octobre de Châteaudun a las 10.30 h. Punto de encuentro a partir de las 9.30 h para recoger la camiseta.

L’événement Marche Rose des Roses Dunoises Châteaudun a été mis à jour le 2025-09-19 par OT GRAND CHATEAUDUN