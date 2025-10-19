Marche rose Dordives
Marche rose Dordives dimanche 19 octobre 2025.
Marche rose
Dordives Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-19 09:00:00
fin : 2025-10-19
Date(s) :
2025-10-19
Marche rose
Venez marcher pour la bonne cause et profitez d’un bon bol d’air frais dimanche matin sur 2 parcours de 5 ou 10 km. .
Dordives 45680 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 26 04 05
English :
Pink Walk
German :
Rosa Wanderung
Italiano :
Passeggiata in rosa
Espanol :
Paseo rosa
L’événement Marche rose Dordives a été mis à jour le 2025-10-10 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS