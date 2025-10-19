Marche rose Dordives

Marche rose Dordives dimanche 19 octobre 2025.

Marche rose

Dordives Loiret

Tarif : – –

Début : 2025-10-19 09:00:00

fin : 2025-10-19

Marche rose

Venez marcher pour la bonne cause et profitez d’un bon bol d’air frais dimanche matin sur 2 parcours de 5 ou 10 km. .

Dordives 45680 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 26 04 05

L’événement Marche rose Dordives a été mis à jour le 2025-10-10 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS