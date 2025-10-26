Marche rose du Lions Club Pont-l’Évêque
Marche rose organisée par le Lions Club Pont-l’Évêque
Dimanche 26 Octobre 2025 de 9 h 45 à 12 h 30
au profit de la lutte contre le cancer du sein
Marche circuit ville et autour du Lac
Inscriptions et règlement sur place
Départ Office du Tourisme
Participation 10 € Gratuit enfants 12 ans
Renseignements 06 67 53 77 58 .
English : Marche rose du Lions Club
Pink walk organized by the Pont-l’Évêque Lions Club
German : Marche rose du Lions Club
Rosa Marsch organisiert vom Lions Club Pont-l’Évêque
Italiano :
Camminata in rosa organizzata dal Lions Club Pont-l’Évêque
Espanol :
Marcha rosa organizada por el Club de Leones de Pont-l’Évêque
