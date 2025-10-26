Marche rose du Lions Club Pont-l’Évêque

Marche rose du Lions Club Pont-l’Évêque dimanche 26 octobre 2025.

Marche rose du Lions Club

Début : 2025-10-26 09:45:00

fin : 2025-10-26 12:30:00

2025-10-26

Marche rose organisée par le Lions Club Pont-l’Évêque

Dimanche 26 Octobre 2025 de 9 h 45 à 12 h 30

au profit de la lutte contre le cancer du sein

Marche circuit ville et autour du Lac

Inscriptions et règlement sur place

Départ Office du Tourisme

Participation 10 € Gratuit enfants 12 ans

Renseignements 06 67 53 77 58 .

English : Marche rose du Lions Club

Pink walk organized by the Pont-l’Évêque Lions Club

German : Marche rose du Lions Club

Rosa Marsch organisiert vom Lions Club Pont-l’Évêque

Italiano :

Camminata in rosa organizzata dal Lions Club Pont-l’Évêque

Espanol :

Marcha rosa organizada por el Club de Leones de Pont-l’Évêque

