MARCHE ROSE ET COURSE BLEUE Larra

Participez à un moment fort de solidarité et de convivialité le samedi 11 octobre 2025 au Domaine de Cavaillé à Larra, avec l’édition spéciale Octobre Rose & Movember. Une journée sportive et engagée pour sensibiliser à la lutte contre les cancers, rassembler petits et grands et partager un bel élan

Au programme Marche rose grande boucle de 6 km départ à 9h30 et petite boucle de 2,5 km départ à 10h30. Course bleue parcours de 6 km départ à 10h.

Informations pratiques participation 10 € (entièrement reversés à la Ligue contre le Cancer). Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

Cet événement est l’occasion de se mobiliser ensemble pour une cause essentielle, tout en profitant d’un cadre agréable et d’une ambiance conviviale. En marchant ou en courant, chaque pas compte dans la lutte contre le cancer. En partenariat avec L’association Marche Découverte et l’association Tennis de Larra, un pot de l’amitié sera offert après . 10 .

DOMAINE DE CAVAILLÉ Larra 31330 Haute-Garonne Occitanie generations.larra@gmail.com

English :

Join us for a day of solidarity and conviviality on Saturday, October 11, 2025 at the Domaine de Cavaillé in Larra, with the special edition of Pink October & Movember. A sporting and committed day to raise awareness of the fight against cancer, bring together young and old alike and share in a wonderful spirit of solidarity

German :

Nehmen Sie am Samstag, den 11. Oktober 2025, in der Domaine de Cavaillé in Larra mit der Sonderausgabe Rosa Oktober & Movember an einem starken Moment der Solidarität und Geselligkeit teil. Ein sportlicher und engagierter Tag, um das Bewusstsein für den Kampf gegen Krebs zu schärfen, Groß und Klein zusammenzubringen und einen schönen Elan zu teilen

Italiano :

Unitevi a noi per una giornata di solidarietà e convivialità sabato 11 ottobre 2025 al Domaine de Cavaillé di Larra, con l’edizione speciale di Pink October & Movember. Una giornata di sport e impegno per sensibilizzare alla lotta contro il cancro, far incontrare giovani e meno giovani e condividere un grande spirito di solidarietà

Espanol :

Únase a nosotros en una jornada de solidaridad y convivencia el sábado 11 de octubre de 2025 en el Domaine de Cavaillé en Larra, con la edición especial de Pink October & Movember. Un día de deporte y compromiso para sensibilizar sobre la lucha contra el cáncer, reunir a jóvenes y mayores y compartir un gran espíritu solidario

