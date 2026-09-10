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Marche Rose et journée festive au lac à Rioz Rioz

dimanche 11 octobre 2026 · Rioz

Informations pratiques

Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
au bord du lac
Ville
70190 Rioz
Département
Haute-Saône
Tarif

Rioz

Marche Rose et journée festive au lac à Rioz

au bord du lac Rioz Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 09:00:00
fin : 2026-10-11 17:00:00

Date(s) :
2026-10-11

Marche Rose au bord du lac à Rioz, le dimanche 11 octobre, à 9h30 avec échauffement zumba, randonnée le matin de 5 ou 8 km, puis journée festive dès 11h stands de sensibilisation/santé, diverses animations, foodtruck et buvette. Ouvert à tous, même sans la marche.   .

au bord du lac Rioz 70190 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Marche Rose et journée festive au lac à Rioz

L’événement Marche Rose et journée festive au lac à Rioz Rioz a été mis à jour le 2026-09-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES 7 RIVIERES