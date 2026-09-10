Marche Rose et journée festive au lac à Rioz Rioz
dimanche 11 octobre 2026 · Rioz
Informations pratiques
Rioz
Marche Rose et journée festive au lac à Rioz
au bord du lac Rioz Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 09:00:00
fin : 2026-10-11 17:00:00
Date(s) :
2026-10-11
Marche Rose au bord du lac à Rioz, le dimanche 11 octobre, à 9h30 avec échauffement zumba, randonnée le matin de 5 ou 8 km, puis journée festive dès 11h stands de sensibilisation/santé, diverses animations, foodtruck et buvette. Ouvert à tous, même sans la marche. .
au bord du lac Rioz 70190 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marche Rose et journée festive au lac à Rioz
L’événement Marche Rose et journée festive au lac à Rioz Rioz a été mis à jour le 2026-09-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES 7 RIVIERES