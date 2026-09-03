Marche rose fourasine esplanade de la Légion d’Honneur Fouras

samedi 17 octobre 2026 · esplanade de la Légion d'Honneur · Fouras

Informations pratiques

Fouras

Marche rose fourasine

esplanade de la Légion d’Honneur Fort Vauban Fouras Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 15:00:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Marche Rose Fourasine – Venez nombreux marcher ensemble pour soutenir la lutte contre le cancer du sein.

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esplanade de la Légion d’Honneur Fort Vauban Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 79 65

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English : Fourasine Pink Walk

Fourasine Pink Walk – Come and walk together to support the fight against breast cancer.

L’événement Marche rose fourasine Fouras a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme Rochefort Océan