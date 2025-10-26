Marche Rose Place des Arènes Gabarret

Pour montrer leur soutien face à la lutte contre le cancer du sein, l’association Artisans & commerçants en Pays Gabardan vous propose une Marche Rose avec 2 parcours possibles 4 ou 7 km, et dont l’intégralité des bénéfices seront reversés à la cause.

Place des Arènes Arènes Gabarret 40310 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 98 70 64 asso.acpg@gmail.com

English : Marche Rose

To show their support for the fight against breast cancer, the association Artisans & commerçants en Pays Gabardan is organizing a Pink Walk with 2 possible routes: 4 or 7 km, with all proceeds going to the cause.

German : Marche Rose

Um ihre Unterstützung im Kampf gegen Brustkrebs zu zeigen, bietet Ihnen der Verein Artisans & commerçants en Pays Gabardan einen Rosa Marsch mit zwei möglichen Strecken an: 4 oder 7 km, wobei der gesamte Erlös für den guten Zweck gespendet wird.

Italiano :

Per dimostrare il proprio sostegno alla lotta contro il cancro al seno, l’associazione Artisans & commerçants en Pays Gabardan organizza una Camminata Rosa con due possibili percorsi: 4 o 7 km, il cui ricavato sarà interamente devoluto alla causa.

Espanol : Marche Rose

Para mostrar su apoyo a la lucha contra el cáncer de mama, la asociación Artisans & commerçants en Pays Gabardan organiza una Marcha Rosa con 2 recorridos posibles: 4 o 7 km, cuya recaudación se destinará íntegramente a la causa.

