Marche rose Espace Rachel Foglia Jarny

dimanche 12 octobre 2025

Marche rose

Espace Rachel Foglia 42 rue des écoles Jarny Meurthe-et-Moselle

Tarif : 5 €

Date et horaire :

Dimanche 2025-10-12 09:00:00

fin : 2025-10-12 12:00:00

Date(s) :

2025-10-12

Parcours au choix

5 km

10 km

(Parcours accessibles à tous)

Tarif 5 €

(Ravitaillement inclus inscription sur place uniquement)

Animations solidaires

Vente de goodies,

Gâteaux & boissons,

Les bénéfices seront intégralement reversés à notre association engagée dans la lutte contre le cancer du sein.

Dress code Tous en ROSE, tous unis !Tout public

.

Espace Rachel Foglia 42 rue des écoles Jarny 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 02 18 85 89 association.roses@gmail.com

English :

Choice of routes

5 km

10 km

(Routes accessible to all)

Price: 5 ?

(Refreshments included ? on-site registration only)

Solidarity activities

Sale of goodies,

Cakes & drinks,

All profits will be donated to our association in the fight against breast cancer.

Dress code: Tous en ROSE, tous unis!

German :

Strecke zur Auswahl

5 km

10 km

(Strecken für alle zugänglich)

Gebühr: 5 ?

(inkl. Verpflegung ? Anmeldung nur vor Ort)

Solidaritätsorientierte Animationen

Verkauf von Goodies,

Kuchen & Getränke,

Die Gewinne gehen vollständig an unseren Verein, der sich im Kampf gegen den Brustkrebs engagiert.

Dresscode: Alle in PINK, alle vereint!

Italiano :

Scelta dei percorsi

5 km

10 km

(Percorsi accessibili a tutti)

Prezzo: 5 ?

(Rinfresco incluso? Solo iscrizione in loco)

Eventi comunitari

Vendita di dolci,

Torte e bevande,

Tutti i profitti saranno devoluti alla nostra associazione per la lotta contro il cancro al seno.

Dress code: Tutte in ROSA, tutte unite!

Espanol :

Elección de rutas

5 km

10 km

(Rutas accesibles para todos)

Precio: 5

(Refrescos incluidos ? sólo inscripción in situ)

Actos comunitarios

Venta de golosinas,

Pasteles y bebidas,

Todos los beneficios serán donados a nuestra asociación en la lucha contra el cáncer de mama.

Código de vestimenta: ¡Todos de ROSA, todos unidos!

L’événement Marche rose Jarny a été mis à jour le 2025-09-16 par MILTOL