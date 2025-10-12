Marche rose Espace Rachel Foglia Jarny
Marche rose Espace Rachel Foglia Jarny dimanche 12 octobre 2025.
Marche rose
Espace Rachel Foglia 42 rue des écoles Jarny Meurthe-et-Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2025-10-12 09:00:00
fin : 2025-10-12 12:00:00
Date(s) :
2025-10-12
Parcours au choix
5 km
10 km
(Parcours accessibles à tous)
Tarif 5 €
(Ravitaillement inclus inscription sur place uniquement)
Animations solidaires
Vente de goodies,
Gâteaux & boissons,
Les bénéfices seront intégralement reversés à notre association engagée dans la lutte contre le cancer du sein.
Dress code Tous en ROSE, tous unis !Tout public
.
Espace Rachel Foglia 42 rue des écoles Jarny 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 02 18 85 89 association.roses@gmail.com
English :
Choice of routes
5 km
10 km
(Routes accessible to all)
Price: 5 ?
(Refreshments included ? on-site registration only)
Solidarity activities
Sale of goodies,
Cakes & drinks,
All profits will be donated to our association in the fight against breast cancer.
Dress code: Tous en ROSE, tous unis!
German :
Strecke zur Auswahl
5 km
10 km
(Strecken für alle zugänglich)
Gebühr: 5 ?
(inkl. Verpflegung ? Anmeldung nur vor Ort)
Solidaritätsorientierte Animationen
Verkauf von Goodies,
Kuchen & Getränke,
Die Gewinne gehen vollständig an unseren Verein, der sich im Kampf gegen den Brustkrebs engagiert.
Dresscode: Alle in PINK, alle vereint!
Italiano :
Scelta dei percorsi
5 km
10 km
(Percorsi accessibili a tutti)
Prezzo: 5 ?
(Rinfresco incluso? Solo iscrizione in loco)
Eventi comunitari
Vendita di dolci,
Torte e bevande,
Tutti i profitti saranno devoluti alla nostra associazione per la lotta contro il cancro al seno.
Dress code: Tutte in ROSA, tutte unite!
Espanol :
Elección de rutas
5 km
10 km
(Rutas accesibles para todos)
Precio: 5
(Refrescos incluidos ? sólo inscripción in situ)
Actos comunitarios
Venta de golosinas,
Pasteles y bebidas,
Todos los beneficios serán donados a nuestra asociación en la lucha contra el cáncer de mama.
Código de vestimenta: ¡Todos de ROSA, todos unidos!
L’événement Marche rose Jarny a été mis à jour le 2025-09-16 par MILTOL