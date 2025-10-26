MARCHE ROSE Joinville
MARCHE ROSE Joinville dimanche 26 octobre 2025.
Gymnase du Champ de Tir Joinville Haute-Marne
Tout public
Rendez-vous le Dimanche 26 octobre, pour une marche caritative de 7km en faveur de la lutte contre le cancer du sein ! Dress code Portez un vêtement ou un accessoire rose en soutien à la cause.
Vos animaux de compagnies sont les bienvenus.
Inscription sur place le jour J dès 8h30 ou en ligne
Rendez-vous à 9h au gymnase du champ de tir
Un échauffement collectif vous sera proposé dès 9h15
Départ à 9h30
Collation à l’arrivée.
Bénéfices reversés à la Lutte Contre le Cancer. .
Gymnase du Champ de Tir Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est
