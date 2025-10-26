MARCHE ROSE Joinville

MARCHE ROSE Joinville dimanche 26 octobre 2025.

Gymnase du Champ de Tir Joinville Haute-Marne

2025-10-26

2025-10-26

Tout public

Rendez-vous le Dimanche 26 octobre, pour une marche caritative de 7km en faveur de la lutte contre le cancer du sein ! Dress code Portez un vêtement ou un accessoire rose en soutien à la cause.

Vos animaux de compagnies sont les bienvenus.

Inscription sur place le jour J dès 8h30 ou en ligne

Rendez-vous à 9h au gymnase du champ de tir

Un échauffement collectif vous sera proposé dès 9h15

Départ à 9h30

Collation à l’arrivée.

Bénéfices reversés à la Lutte Contre le Cancer. .

Gymnase du Champ de Tir Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est

