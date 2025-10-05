Marche rose La Bresse
Marche rose
Col de Grosse Pierre La Bresse Vosges
Début : Dimanche Dimanche 2025-10-05 08:00:00
fin : 2025-10-05 18:00:00
Marche Rose organisé par l’APEL Saint Laurent pour se mobiliser pour le dépistage du cancer du sein, rendez-vous au Col de Grosse Pierre de 8h à 18h. Gratuit pour les moins de 12 ansTout public
Col de Grosse Pierre La Bresse 88250 Vosges Grand Est +33 6 66 87 29 19
English :
Marche Rose organized by APEL Saint Laurent to raise awareness of breast cancer screening. Meet at Col de Grosse Pierre from 8am to 6pm. Free for children under 12
German :
Marche Rose organisiert von der APEL Saint Laurent, um sich für die Brustkrebsvorsorge einzusetzen. Treffpunkt ist der Col de Grosse Pierre von 8:00 bis 18:00 Uhr. Kostenlos für Kinder unter 12 Jahren
Italiano :
Camminata rosa organizzata dall’APEL Saint Laurent per sensibilizzare sullo screening del cancro al seno, con ritrovo al Col de Grosse Pierre dalle 8.00 alle 18.00. Gratuito per i bambini sotto i 12 anni
Espanol :
Marcha rosa organizada por la APEL Saint Laurent para sensibilizar sobre el cribado del cáncer de mama, con cita en el Col de Grosse Pierre de 8.00 a 18.00 horas. Gratuito para menores de 12 años
