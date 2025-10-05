Marche rose La Bresse

Marche rose La Bresse dimanche 5 octobre 2025.

Marche rose

Col de Grosse Pierre La Bresse Vosges

Marche Rose organisé par l’APEL Saint Laurent pour se mobiliser pour le dépistage du cancer du sein, rendez-vous au Col de Grosse Pierre de 8h à 18h. Gratuit pour les moins de 12 ansTout public
Col de Grosse Pierre La Bresse 88250 Vosges Grand Est +33 6 66 87 29 19 

English :

Marche Rose organized by APEL Saint Laurent to raise awareness of breast cancer screening. Meet at Col de Grosse Pierre from 8am to 6pm. Free for children under 12

German :

Marche Rose organisiert von der APEL Saint Laurent, um sich für die Brustkrebsvorsorge einzusetzen. Treffpunkt ist der Col de Grosse Pierre von 8:00 bis 18:00 Uhr. Kostenlos für Kinder unter 12 Jahren

Italiano :

Camminata rosa organizzata dall’APEL Saint Laurent per sensibilizzare sullo screening del cancro al seno, con ritrovo al Col de Grosse Pierre dalle 8.00 alle 18.00. Gratuito per i bambini sotto i 12 anni

Espanol :

Marcha rosa organizada por la APEL Saint Laurent para sensibilizar sobre el cribado del cáncer de mama, con cita en el Col de Grosse Pierre de 8.00 a 18.00 horas. Gratuito para menores de 12 años

L’événement Marche rose La Bresse a été mis à jour le 2025-09-19 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES