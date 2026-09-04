Marche rose La Bresse
dimanche 4 octobre 2026 · La Bresse
Informations pratiques
La Bresse
Marche rose
Col de Grosse Pierre La Bresse Vosges
Tarif : – – EUR
4
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-10-04 08:00:00
fin : 2026-10-04 18:00:00
Date(s) :
2026-10-04
Marche Rose organisé par l’APEL Saint Laurent pour se mobiliser pour le dépistage du cancer du sein, rendez-vous au Col de Grosse Pierre de 8h à 18h. Marcher c’est se mobiliser pour le dépistage du cancer du sein. Départs libres de 9h à 11h30 . Marche de 4 km, 8 km ou 14 km. Dress code = rose. Buvette et Flammenkueche sur place. Payant, gratuit pour les moins de 12 ans. Fonds reversés à la ligue contre le cancer.Tout public
4 .
Col de Grosse Pierre La Bresse 88250 Vosges Grand Est +33 6 66 87 29 19 apelsaintlaurent@outlook.fr
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English :
Pink Walk organized by APEL Saint Laurent to raise awareness for breast cancer screening; meet at Col de Grosse Pierre from 8 a.m. to 6 p.m. Walking is a way to support breast cancer screening. Open start times from 9:00 a.m. to 11:30 a.m. Choose from a 4 km, 8 km, or 14 km walk. Dress code: pink. Refreshments and Flammenkueche available on site. Admission fee applies; free for children under 12. Proceeds will be donated to the League Against Cancer.
L’événement Marche rose La Bresse a été mis à jour le 2026-09-04 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES
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