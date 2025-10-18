Marche Rose La Celle-Saint-Avant
Marche Rose La Celle-Saint-Avant samedi 18 octobre 2025.
Marche Rose
La Celle-Saint-Avant Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 09:00:00
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-10-18
9h00/9h30 Départ de la salle des fêtes de La Celle-Saint-Avant
12h30/14h00 salle des associations de Draché
16h00 salle des fêtes de Sepmes
Déjeuner tirer du sac
Retour en autobus aux différents points de rendez-vous.
La Celle-Saint-Avant 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 65 00 23
English :
9:00/9:30 am: Departure from La Celle-Saint-Avant village hall
12:30/14:00: Draché village hall
4:00 pm: Sepmes village hall
Lunch: drawn from the bag
Return by bus to the various meeting points.
German :
9.00/9.30 Uhr: Start an der Festhalle von La Celle-Saint-Avant
12.30/14.00 Uhr: Vereinssaal in Draché
16.00 Uhr: Festsaal von Sepmes
Mittagessen: aus dem Rucksack ziehen
Rückfahrt mit dem Bus zu den verschiedenen Treffpunkten.
Italiano :
9.00/9.30: Partenza dalla sala delle feste di La Celle-Saint-Avant
12.30/14.00: sala del villaggio di Draché
16.00: Sala del villaggio di Sepmes
Pranzo: estratto dalla borsa
Ritorno in autobus ai vari punti di ritrovo.
Espanol :
9.00/9.30: Salida de la sala de fiestas de La Celle-Saint-Avant
12.30/14.00: Sala del pueblo de Draché
16.00 h: Sala del pueblo de Sepmes
Almuerzo: sacado de la bolsa
Regreso en autobús a los distintos puntos de encuentro
L’événement Marche Rose La Celle-Saint-Avant a été mis à jour le 2025-09-06 par Loches Touraine Châteaux de la Loire