Marche Rose La Celle-Saint-Avant

Marche Rose La Celle-Saint-Avant samedi 18 octobre 2025.

Marche Rose

La Celle-Saint-Avant Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 09:00:00

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

9h00/9h30 Départ de la salle des fêtes de La Celle-Saint-Avant

12h30/14h00 salle des associations de Draché

16h00 salle des fêtes de Sepmes

Déjeuner tirer du sac

Retour en autobus aux différents points de rendez-vous.

9h00/9h30 Départ de la salle des fêtes de La Celle-Saint-Avant

12h30/14h00 salle des associations de Draché

16h00 salle des fêtes de Sepmes

Déjeuner tirer du sac

Retour en autobus aux différents points de rendez-vous. .

La Celle-Saint-Avant 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 65 00 23

English :

9:00/9:30 am: Departure from La Celle-Saint-Avant village hall

12:30/14:00: Draché village hall

4:00 pm: Sepmes village hall

Lunch: drawn from the bag

Return by bus to the various meeting points.

German :

9.00/9.30 Uhr: Start an der Festhalle von La Celle-Saint-Avant

12.30/14.00 Uhr: Vereinssaal in Draché

16.00 Uhr: Festsaal von Sepmes

Mittagessen: aus dem Rucksack ziehen

Rückfahrt mit dem Bus zu den verschiedenen Treffpunkten.

Italiano :

9.00/9.30: Partenza dalla sala delle feste di La Celle-Saint-Avant

12.30/14.00: sala del villaggio di Draché

16.00: Sala del villaggio di Sepmes

Pranzo: estratto dalla borsa

Ritorno in autobus ai vari punti di ritrovo.

Espanol :

9.00/9.30: Salida de la sala de fiestas de La Celle-Saint-Avant

12.30/14.00: Sala del pueblo de Draché

16.00 h: Sala del pueblo de Sepmes

Almuerzo: sacado de la bolsa

Regreso en autobús a los distintos puntos de encuentro

L’événement Marche Rose La Celle-Saint-Avant a été mis à jour le 2025-09-06 par Loches Touraine Châteaux de la Loire