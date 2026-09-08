AGENDA · La Celle-Saint-Avant
Marche Rose La Celle-Saint-Avant
samedi 17 octobre 2026 · La Celle-Saint-Avant
Informations pratiques
La Celle-Saint-Avant
Marche Rose
La Celle-Saint-Avant Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
.
La Celle-Saint-Avant 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 65 00 23
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Marche Rose La Celle-Saint-Avant a été mis à jour le 2026-09-08 par Loches Touraine Châteaux de la Loire