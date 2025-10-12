Marche rose La Jovicienne Jœuf

Marche rose La Jovicienne Jœuf dimanche 12 octobre 2025.

Marche rose La Jovicienne

Jœuf Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-10-12 08:00:00

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-12

2¿ édition de la Marche Rose “La Jovicienne”, organisée par l’association de marche Sport Vacances Loisirs Ski (SVLS), en collaboration avec la municipalité.

Comme l’an passé, cette marche sera placée sous le signe de la convivialité, de la solidarité et de la sensibilisation à la lutte contre le cancer du sein.

L’intégralité de la somme récoltée sera reversée à l’association “Espoir et Vie”, qui œuvre activement contre le cancer du sein.Tout public

.

Jœuf 54240 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 80 45 35 09

English :

2¿ edition of the Marche Rose ?La Jovicienne? organized by the Sport Vacances Loisirs Ski (SVLS) walking association, in collaboration with the municipality.

Like last year, the walk will be a convivial affair, promoting solidarity and raising awareness of the fight against breast cancer.

All proceeds will be donated to the Espoir et Vie association, which is actively involved in the fight against breast cancer.

German :

ausgabe des Rosa Marsches « La Jovicienne », der von der Marschvereinigung Sport Vacances Loisirs Ski (SVLS) in Zusammenarbeit mit der Gemeinde organisiert wird.

Wie im letzten Jahr steht diese Wanderung im Zeichen der Geselligkeit, der Solidarität und der Sensibilisierung für den Kampf gegen den Brustkrebs.

Der gesamte Erlös geht an den Verein « Espoir et Vie », der aktiv gegen Brustkrebs kämpft.

Italiano :

la 2ª edizione della Marche Rose « La Jovicienne », organizzata dall’associazione de marche Sport Vacances Loisirs Ski (SVLS), in collaborazione con il Comune.

Come l’anno scorso, la camminata sarà all’insegna della solidarietà e della sensibilizzazione alla lotta contro il cancro al seno.

Tutti i fondi raccolti saranno devoluti all’associazione Espoir et Vie, che è attivamente impegnata nella lotta contro il cancro al seno.

Espanol :

2ª edición de la Marcha Rosa « La Jovicienne », organizada por la asociación de marcha Sport Vacances Loisirs Ski (SVLS), en colaboración con el municipio.

Al igual que el año pasado, la marcha se desarrollará en un ambiente amistoso, fomentando la solidaridad y sensibilizando sobre la lucha contra el cáncer de mama.

Todo el dinero recaudado se donará a la asociación Espoir et Vie, que participa activamente en la lucha contra el cáncer de mama.

L’événement Marche rose La Jovicienne Jœuf a été mis à jour le 2025-09-16 par MILTOL