Marche rose La ruche Saint-Médard-en-Jalles

Marche rose La ruche Saint-Médard-en-Jalles samedi 18 octobre 2025.

Marche rose Samedi 18 octobre, 09h30 La ruche Gironde

Une urne est mise à disposition afin de distribuer les gains à la Ligue contre le cancer. Sans réservation au préalable.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T09:30:00 – 2025-10-18T12:00:00

Fin : 2025-10-18T09:30:00 – 2025-10-18T12:00:00

La marche rose – Samedi 18 octobre

L’association ConfluenceS vous invite à participer à la marche rose, organisée dans le cadre d’Octobre rose, mois de sensibilisation et de mobilisation contre le cancer du sein.

Rendez-vous à la Ruche à 9h30 pour le départ de cette marche conviviale et solidaire.

Une urne sera mise à disposition dès le départ afin de recueillir vos dons, intégralement reversés à la Ligue contre le cancer.

La marche se terminera sur la Place de la République, où aura lieu la remise officielle du chèque correspondant aux gains récoltés.

En marchant ensemble, nous affirmons notre soutien aux personnes touchées par la maladie et contribuons, chacun à notre manière, à faire avancer la recherche et la prévention.

Venez nombreux, entre amis, en famille ou en solo, pour partager ce moment d’engagement et de solidarité ! Sans réservation au préalable.

La ruche 23, rue Henri Martin – 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « accueil@asso-confluences.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 57 65 16 43 »}]

Rejoignez-nous à 9h30 à la Ruche pour une marche solidaire au profit de la Ligue contre le cancer. Urne de dons disponible au départ. Arrivée place de la République avec remise du chèque des gains.

Parentalité : Freepix / Ville de Saint-Médard-en-Jalles