Marche rose La Vauxoise Parc de la mairie Vaux-sur-Mer dimanche 19 octobre 2025.
Marche rose La Vauxoise
Parc de la mairie 1, place Maurice Garnier Vaux-sur-Mer Charente-Maritime
Tarif :
Date :
Début : 2025-10-19 09:00:00
fin : 2025-10-19 14:00:00
Date(s) :
2025-10-19
Venez participer à la 8ème édition de la Vauxoise, une marche bien-être, ouverte à tous, dans le cadre d’Octobre Rose. Un agréable moment de détente et de solidarité !
Parc de la mairie 1, place Maurice Garnier Vaux-sur-Mer 17640 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine lc80france@gmail.com
English :
Come and take part in the 8th edition of La Vauxoise, a well-being walk open to all, as part of the Pink October campaign. A pleasant moment of relaxation and solidarity!
German :
Nehmen Sie an der 8. Ausgabe von La Vauxoise teil, einem Wellness-Spaziergang, der im Rahmen des Rosa Oktobers für alle offen ist. Ein angenehmer Moment der Entspannung und der Solidarität!
Italiano :
Partecipate all’ottava edizione della Vauxoise, una passeggiata di benessere aperta a tutti, nell’ambito della campagna Ottobre Rosa. È un ottimo modo per rilassarsi e sostenere gli altri!
Espanol :
Participe en la 8ª edición de la Vauxoise, una marcha del bienestar abierta a todos, en el marco de la campaña Octubre Rosa. ¡Es una forma estupenda de relajarse y apoyar a los demás!
L’événement Marche rose La Vauxoise Vaux-sur-Mer a été mis à jour le 2025-09-09 par Mairie de Vaux-sur-mer