Marche rose La Vauxoise Parc de la mairie Vaux-sur-Mer dimanche 19 octobre 2025.

Parc de la mairie 1, place Maurice Garnier Vaux-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19 09:00:00

fin : 2025-10-19 14:00:00

Date(s) :

2025-10-19

Venez participer à la 8ème édition de la Vauxoise, une marche bien-être, ouverte à tous, dans le cadre d’Octobre Rose. Un agréable moment de détente et de solidarité !

Parc de la mairie 1, place Maurice Garnier Vaux-sur-Mer 17640 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine lc80france@gmail.com

English :

Come and take part in the 8th edition of La Vauxoise, a well-being walk open to all, as part of the Pink October campaign. A pleasant moment of relaxation and solidarity!

German :

Nehmen Sie an der 8. Ausgabe von La Vauxoise teil, einem Wellness-Spaziergang, der im Rahmen des Rosa Oktobers für alle offen ist. Ein angenehmer Moment der Entspannung und der Solidarität!

Italiano :

Partecipate all’ottava edizione della Vauxoise, una passeggiata di benessere aperta a tutti, nell’ambito della campagna Ottobre Rosa. È un ottimo modo per rilassarsi e sostenere gli altri!

Espanol :

Participe en la 8ª edición de la Vauxoise, una marcha del bienestar abierta a todos, en el marco de la campaña Octubre Rosa. ¡Es una forma estupenda de relajarse y apoyar a los demás!

