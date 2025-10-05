Marche rose La Vichy Bolbec

Marche rose La Vichy Bolbec dimanche 5 octobre 2025.

Marche rose La Vichy

Bolbec Seine-Maritime

Début : 2025-10-05 07:30:00

fin : 2025-10-05 12:00:00

2025-10-05

Rendez-vous le dimanche 5 octobre dans la rue pietonne de Bolbec pour le 7ème départ de notre Marche Rose « La Vichy »

Edition hommage à Bénédicte, qui nous à quitter en avril dernier et qui était membre du bureau.

« La vichy » vise à sensibiliser le public à la lutte contre le cancer du sein et à collecter des fonds pour la recherche et les malades.

Cet événement annuel attire des participants de tous âges et de tous horizons, unis par une cause commune et un esprit de solidarité envers une cause essentielle.

Rejoignez-nous pour une matinée placée sous le signe de la bonne humeur et de la convivialité et contribuez à faire une différence dans la vie de nombreuses personnes. .

Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie

