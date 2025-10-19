MARCHE ROSE MAIRIE Lacépède

MAIRIE 1 RUE DU TEMPLE Lacépède Lot-et-Garonne

Début : 2025-10-19

fin : 2025-10-19

2025-10-19

Rendez-vous à la Mairie

Accueil 9 h 30

Départ 10 h

Parcours de 5 km

MARCHE EN FAVEUR DELA LUTTE CONTRE LE CANCER DU SEIN

PARTICIPATION LIBRE .

MAIRIE 1 RUE DU TEMPLE Lacépède 47360 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 95 01 33 mairielacepede@collectivite47.fr

