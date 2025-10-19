MARCHE ROSE MAIRIE Lacépède
MAIRIE 1 RUE DU TEMPLE Lacépède Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Début : 2025-10-19
fin : 2025-10-19
2025-10-19
Rendez-vous à la Mairie
Accueil 9 h 30
Départ 10 h
Parcours de 5 km
MARCHE EN FAVEUR DELA LUTTE CONTRE LE CANCER DU SEIN
PARTICIPATION LIBRE .
MAIRIE 1 RUE DU TEMPLE Lacépède 47360 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 95 01 33 mairielacepede@collectivite47.fr
L’événement MARCHE ROSE Lacépède a été mis à jour le 2025-10-03 par OT du Confluent et des Coteaux de Prayssas