Marche Rose Caserne des pompiers Lacroix-sur-Meuse
dimanche 11 octobre 2026 · Caserne des pompiers · Lacroix-sur-Meuse
Informations pratiques
Lacroix-sur-Meuse
Marche Rose
Caserne des pompiers 2A Rue des Champs Lacroix-sur-Meuse Meuse
Tarif : – – EUR
5
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-10-11 09:30:00
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
La Marche Rose à Lacroix-sur-Meuse : rendez-vous dimanche 11 octobre pour marcher ensemble contre le cancer du sein.
Départ : caserne des pompiers
Heure : 10h
Venez nombreux partager ce moment de solidarité, de convivialité et de soutien !
Une petite restauration sera proposée sur place.Tout public
5 .
Caserne des pompiers 2A Rue des Champs Lacroix-sur-Meuse 55300 Meuse Grand Est +33 7 67 15 50 47
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Pink Walk in Lacroix-sur-Meuse: Join us on Sunday, October 11, to walk together against breast cancer.
Starting point: Fire station
Time: 10 a.m.
Come out in large numbers to share this moment of solidarity, camaraderie, and support!
Light refreshments will be available on site.
L’événement Marche Rose Lacroix-sur-Meuse a été mis à jour le 2026-09-04 par OFFICE DE TOURISME CŒUR DE LORRAINE