Marche Rose Caserne des pompiers Lacroix-sur-Meuse

Informations pratiques

Lacroix-sur-Meuse

Marche Rose

Caserne des pompiers 2A Rue des Champs Lacroix-sur-Meuse Meuse

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-10-11 09:30:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

La Marche Rose à Lacroix-sur-Meuse : rendez-vous dimanche 11 octobre pour marcher ensemble contre le cancer du sein.

Départ : caserne des pompiers

Heure : 10h

Venez nombreux partager ce moment de solidarité, de convivialité et de soutien !

Une petite restauration sera proposée sur place.Tout public

5 .

Caserne des pompiers 2A Rue des Champs Lacroix-sur-Meuse 55300 Meuse Grand Est +33 7 67 15 50 47

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Pink Walk in Lacroix-sur-Meuse: Join us on Sunday, October 11, to walk together against breast cancer.

Starting point: Fire station

Time: 10 a.m.

Come out in large numbers to share this moment of solidarity, camaraderie, and support!

Light refreshments will be available on site.

L’événement Marche Rose Lacroix-sur-Meuse a été mis à jour le 2026-09-04 par OFFICE DE TOURISME CŒUR DE LORRAINE