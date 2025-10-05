Marche rose Langeac
Marche rose Langeac dimanche 5 octobre 2025.
Marche rose
Langeac Langeac Haute-Loire
Début : 2025-10-05 08:00:00
fin : 2025-10-05 14:00:00
2025-10-05
Marche rose à Langeac.
Départ et arrivée à l’île d’amour.
4 parcours avec ravitaillement (3kms, 5 kms, 11kms, 16km)
Tarifs 3 et 5 kms = 7 €
11 et 16 kms = 9€
Divers animations musicales
Langeac Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 10 animation@ville-langeac.com
English :
Pink walk in Langeac.
Start and finish at l’île d’amour.
4 routes with refreshments (3kms, 5 kms, 11kms, 16km)
Prices: 3 and 5 kms = 7 ?
11 and 16 kms = 9?
Various musical entertainment
German :
Rosa Wanderung in Langeac.
Start und Ankunft auf der Ile d’amour.
4 Strecken mit Verpflegung (3kms, 5 kms, 11kms, 16km)
Preise: 3 und 5 kms = 7 ?
11 und 16 kms = 9?
Verschiedene musikalische Darbietungen
Italiano :
Passeggiata rosa a Langeac.
Partenza e arrivo a l’île d’amour.
4 percorsi con ristoro (3 km, 5 km, 11 km, 16 km)
Prezzi: 3 e 5 km = 7 ?
11 e 16 km = 9 ?
Vari intrattenimenti musicali
Espanol :
Paseo rosa en Langeac.
Salida y llegada en l’île d’amour.
4 recorridos con avituallamiento (3kms, 5 kms, 11kms, 16km)
Precios: 3 y 5 kms = 7 ?
11 y 16 kms = 9?
Diversas animaciones musicales
L’événement Marche rose Langeac a été mis à jour le 2025-09-09 par Communauté de communes des rives Haut-Allier