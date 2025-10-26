Marche Rose Lesgor
Marche Rose Lesgor dimanche 26 octobre 2025.
Marche Rose
Lesgor Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-26
fin : 2025-10-26
Date(s) :
2025-10-26
L’association TOUTS AMICS , en partenariat avec les associations de Lesgor et la commune, soutient la ligue contre le cancer et organise une marche rose.
Au programme, 9h30 départ de la marche avec deux circuits (5 ou 10 km).
L’association TOUTS AMICS , en partenariat avec les associations de Lesgor et la commune, soutient la ligue contre le cancer et organise une marche rose.
Au programme, 9h30 départ de la marche avec deux circuits (5 ou 10 km). .
Lesgor 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 39 98
English : Marche Rose
The TOUTS AMICS association, in partnership with Lesgor associations and the commune, is supporting the league against cancer and organizing a pink walk.
Program: 9:30am start of the walk, with two circuits (5 or 10 km).
German : Marche Rose
Der Verein TOUTS AMICS unterstützt in Partnerschaft mit den Vereinen von Lesgor und der Gemeinde die Krebsliga und organisiert einen rosafarbenen Marsch.
Programm: 9:30 Uhr Start des Marsches mit zwei Strecken (5 oder 10 km).
Italiano :
L’associazione TOUTS AMICS , in collaborazione con le associazioni Lesgor e il Comune, sostiene la Lega contro il cancro organizzando una camminata rosa.
In programma: alle 9.30 partenza della camminata con due circuiti (5 o 10 km).
Espanol : Marche Rose
La asociación TOUTS AMICS , en colaboración con las asociaciones Lesgor y el ayuntamiento, apoya a la Liga contra el Cáncer organizando una marcha rosa.
En el programa: a las 9.30 h, salida de la marcha con dos circuitos (5 o 10 km).
L’événement Marche Rose Lesgor a été mis à jour le 2025-10-06 par OT Tartas