Marche Rose Maillé
Marche Rose Maillé dimanche 19 octobre 2025.
Marche Rose
Allée des Peupliers Maillé Indre-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-10-19
fin : 2025-10-19
Date(s) :
2025-10-19
Dans le cadre d’Octobre Rose, le Football Club Sainte Maure Maillé propose une randonnée avec deux parcours, 6 et 12 km.
Dans le cadre d’Octobre Rose, le Football Club Sainte Maure Maillé propose une randonnée avec deux parcours, 6 et 12 km.
Ravitaillement à mi-parcours pour le circuit de 12 km.
Verre de l’amitié à l’arrivée dans le jardin de la Maison du Souvenir.
Inscription sur place.
Une partie de la recette sera reversée à une association pour la lutte contre le cancer. 6 .
Allée des Peupliers Maillé 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
English :
As part of the Pink October campaign, the Football Club Sainte Maure Maillé is organizing a hike with two routes, 6 and 12 km.
German :
Im Rahmen des Rosa Oktobers bietet der Football Club Sainte Maure Maillé eine Wanderung mit zwei Strecken, 6 und 12 km, an.
Italiano :
Nell’ambito della campagna Ottobre Rosa, il Sainte Maure Maillé Football Club organizza una passeggiata con due percorsi, di 6 e 12 km.
Espanol :
En el marco de la campaña Octubre Rosa, el Club de Fútbol Sainte Maure Maillé organiza una marcha con dos recorridos, de 6 y 12 km.
L’événement Marche Rose Maillé a été mis à jour le 2025-10-09 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme