Marche Rose Maillé

Marche Rose Maillé dimanche 19 octobre 2025.

Marche Rose

Allée des Peupliers Maillé Indre-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-10-19

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-19

Dans le cadre d’Octobre Rose, le Football Club Sainte Maure Maillé propose une randonnée avec deux parcours, 6 et 12 km.

Ravitaillement à mi-parcours pour le circuit de 12 km.

Verre de l’amitié à l’arrivée dans le jardin de la Maison du Souvenir.

Inscription sur place.

Une partie de la recette sera reversée à une association pour la lutte contre le cancer. 6 .

Allée des Peupliers Maillé 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

As part of the Pink October campaign, the Football Club Sainte Maure Maillé is organizing a hike with two routes, 6 and 12 km.

German :

Im Rahmen des Rosa Oktobers bietet der Football Club Sainte Maure Maillé eine Wanderung mit zwei Strecken, 6 und 12 km, an.

Italiano :

Nell’ambito della campagna Ottobre Rosa, il Sainte Maure Maillé Football Club organizza una passeggiata con due percorsi, di 6 e 12 km.

Espanol :

En el marco de la campaña Octubre Rosa, el Club de Fútbol Sainte Maure Maillé organiza una marcha con dos recorridos, de 6 y 12 km.

