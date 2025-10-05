Marche Rose Rue Jean-Baptiste Brusset Marnay

Marche Rose avec 2 parcours de 5 et 11 kms, flash mob au départ. Village santé avec stands, animations etc. Marché de producteurs, repas et concert avec Madam’. Pré-inscriptions et réservations avant le 30 septembre. Au profit de la Fée à la Moustache. .

Rue Jean-Baptiste Brusset Centre omnisport Le Paquey Marnay 70150 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 31 74 42

