Marche Rose Rue Jean-Baptiste Brusset Marnay

Rue Jean-Baptiste Brusset Centre omnisport Le Paquey Marnay Haute-Saône
Début : 2025-10-05 09:00:00
fin : 2025-10-05
2025-10-05
Marche Rose avec 2 parcours de 5 et 11 kms, flash mob au départ. Village santé avec stands, animations etc. Marché de producteurs, repas et concert avec Madam’. Pré-inscriptions et réservations avant le 30 septembre. Au profit de la Fée à la Moustache. .
Rue Jean-Baptiste Brusset Centre omnisport Le Paquey Marnay 70150 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 31 74 42
