Marche Rose Mehun-sur-Yèvre
Marche Rose Mehun-sur-Yèvre dimanche 28 septembre 2025.
Marche Rose
118 chemin de la Chaussée de César Mehun-sur-Yèvre Cher
Début : 2025-09-28 08:00:00
fin : 2025-09-28
2025-09-28
Un moment solidaire et chaleureux à partager en famille ou entre amis !
Participez à ce parcours convivial de 8 km pour soutenir la lutte contre le cancer du sein, avec échauffement collectif et ravitaillement sur place. Un tee-shirt sera offert aux premiers inscrits !
Inscriptions sur place et durant les horaires de permanences suivantes
Les mercredis et vendredis de 18h à 20h
Les dimanches de 11h à 13h .
118 chemin de la Chaussée de César Mehun-sur-Yèvre 18500 Cher Centre-Val de Loire animation.opm@gmail.com
English :
A moment of warmth and solidarity to share with family and friends!
German :
Ein solidarischer und herzlicher Moment, den Sie mit der Familie oder mit Freunden teilen können!
Italiano :
È un ottimo modo per riunirsi con la famiglia e gli amici!
Espanol :
Es una forma estupenda de reunirse con la familia y los amigos
