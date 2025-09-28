Marche Rose Mehun-sur-Yèvre

118 chemin de la Chaussée de César Mehun-sur-Yèvre Cher

Début : 2025-09-28 08:00:00

fin : 2025-09-28

2025-09-28

Un moment solidaire et chaleureux à partager en famille ou entre amis !

Participez à ce parcours convivial de 8 km pour soutenir la lutte contre le cancer du sein, avec échauffement collectif et ravitaillement sur place. Un tee-shirt sera offert aux premiers inscrits !

Inscriptions sur place et durant les horaires de permanences suivantes

Les mercredis et vendredis de 18h à 20h

Les dimanches de 11h à 13h .

118 chemin de la Chaussée de César Mehun-sur-Yèvre 18500 Cher Centre-Val de Loire animation.opm@gmail.com

English :

A moment of warmth and solidarity to share with family and friends!

German :

Ein solidarischer und herzlicher Moment, den Sie mit der Familie oder mit Freunden teilen können!

Italiano :

È un ottimo modo per riunirsi con la famiglia e gli amici!

Espanol :

Es una forma estupenda de reunirse con la familia y los amigos

