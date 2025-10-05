Marche Rose Vignolles Mesnac

Marche Rose Vignolles Mesnac dimanche 5 octobre 2025.

Marche Rose

Vignolles Cour de la Mairie Mesnac Charente

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-10-05 14:00:00

fin : 2025-10-05

2025-10-05

En octobre, marchons ensemble pour soutenir la lutte contre le cancer du sein. Parce que la recherche avance grâce à nous tous, que le dépistage sauve des vies et que l’auto-palpation est un geste simple, votre participation est précieuse.

Vignolles Cour de la Mairie Mesnac 16370 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 75 01 27

English :

In October, let’s walk together to support the fight against breast cancer. Because research is advancing thanks to all of us, because screening saves lives, and because self-palpation is a simple gesture, your participation is precious.

German :

Lassen Sie uns im Oktober gemeinsam laufen, um den Kampf gegen Brustkrebs zu unterstützen. Da die Forschung dank uns allen voranschreitet, Vorsorgeuntersuchungen Leben retten und das Selbstabtasten eine einfache Geste ist, ist Ihre Teilnahme wertvoll.

Italiano :

A ottobre, camminiamo insieme per sostenere la lotta contro il cancro al seno. Perché la ricerca avanza grazie a tutti noi, perché lo screening salva la vita e perché l’autopalpazione è un atto semplice, la vostra partecipazione è preziosa.

Espanol :

En octubre, caminemos juntos para apoyar la lucha contra el cáncer de mama. Porque la investigación avanza gracias a todos nosotros, porque el cribado salva vidas y porque la autopalpación es un acto sencillo, tu participación es preciosa.

