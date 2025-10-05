Marche rose mobilisons-nous ensemble ! rue Alpilles Luberon Vernègues

Marche rose mobilisons-nous ensemble ! rue Alpilles Luberon Vernègues dimanche 5 octobre 2025.

Marche rose mobilisons-nous ensemble !

Dimanche 5 octobre 2025 de 9h à 10h. rue Alpilles Luberon Esplanade de la Mairie Vernègues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05 09:00:00

fin : 2025-10-05 10:00:00

Date(s) :

2025-10-05

Dans le cadre d’Octobre Rose, la commune de Vernègues vous attend nombreux pour la Marche rose, pour lutter ensemble contre le cancer du sein !

Le mois d’octobre est l’occasion de se rassembler autour d’une cause qui nous concerne toutes et tous la lutte contre cancer du sein.

Nous comptons sur vous pour être nombreux et montrer votre solidarité.

Ensemble, marchons pour elles, marchons pour la vie !



Au programme



– Marche rose de 9h à 10h au départ du Café communal



– Apprentissage de l’auto-palpation des seins par une sage-femme (inscription en Mairie)



– Initiation à la cardio-boxe et à la relaxation avec Happy Gym



Venez en rose et montrons notre engagement ! .

rue Alpilles Luberon Esplanade de la Mairie Vernègues 13116 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 59 36 07

English :

For « Octobre Rose », enjoy this pink ride to fight against breast cancer.

German :

Im Rahmen des Rosa Oktobers erwartet die Gemeinde Vernègues Sie zahlreich zum Rosa Marsch, um gemeinsam gegen Brustkrebs zu kämpfen!

Italiano :

Nell’ambito della campagna Ottobre Rosa, il comune di Vernègues si augura di accogliere molte di voi alla Camminata Rosa, per unirsi a noi nella lotta contro il cancro al seno!

Espanol :

En el marco de la campaña Octubre Rosa, el municipio de Vernègues espera recibir a muchos de ustedes en la Marcha Rosa, para que se unan a nosotros en la lucha contra el cáncer de mama

L’événement Marche rose mobilisons-nous ensemble ! Vernègues a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme du Massif des Costes