Marche Rose Monségur
Marche Rose Monségur dimanche 5 octobre 2025.
Marche Rose
Place Robert Darniche Monségur Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-05
fin : 2025-10-05
Date(s) :
2025-10-05
Retrouvez -nous sous la halle de Monségur pour participer à différents parcours de marche organisés en l’honneur du mois Rose. Cette animation est accessible à tous vous avez le choix entre deux parcours. Le premier fait 11 km et débute à 9 h tandis que le second fait 6 km et débute à 9 h 45. .
Place Robert Darniche Monségur 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 40 55 40
English : Marche Rose
German : Marche Rose
Italiano :
Espanol : Marche Rose
L’événement Marche Rose Monségur a été mis à jour le 2025-09-13 par OT de l’Entre-deux-Mers