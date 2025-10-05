Marche Rose Monségur

Retrouvez -nous sous la halle de Monségur pour participer à différents parcours de marche organisés en l’honneur du mois Rose. Cette animation est accessible à tous vous avez le choix entre deux parcours. Le premier fait 11 km et débute à 9 h tandis que le second fait 6 km et débute à 9 h 45. .

Place Robert Darniche Monségur 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 40 55 40

