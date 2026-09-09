Marche Rose Place Robert Darniche Monségur
dimanche 4 octobre 2026 · Place Robert Darniche · Monségur
Informations pratiques
Monségur
Marche Rose
Place Robert Darniche La Halle Monségur Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 08:15:00
fin : 2026-10-04 12:00:00
Date(s) :
2026-10-04
Et si cette année, on marchait ensemble pour une belle cause ? Rendez-vous dès 8h15 sous la Halle de Monségur pour la traditionnelle Marche Rose, organisée au profit de la Ligue contre le Cancer ! Deux parcours au choix selon votre envie : une balade de 6 km (départ 9h45) ou un circuit plus sportif de 11 km (départ 9h). Petits et grands sont les bienvenus, dans une ambiance conviviale et solidaire. Au programme : marche, bonne humeur, animations musicales et restauration sur place pour prolonger la journée entre amis ou en famille. .
Place Robert Darniche La Halle Monségur 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 40 55 40
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English : Marche Rose
L’événement Marche Rose Monségur a été mis à jour le 2026-09-09 par OT de l’Entre-deux-Mers
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