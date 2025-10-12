Marche rose musicale et festive Route des Lacs Saint-Julien-en-Born
Marche rose musicale et festive Route des Lacs Saint-Julien-en-Born dimanche 12 octobre 2025.
Marche rose musicale et festive
Route des Lacs Halle couverte Saint-Julien-en-Born Landes
Animations musicales tout au long de la marche !
Prix libre et nécessaire. Les bénéfices de cette marche reviendront à la Ligue contre le cancer. .
Route des Lacs Halle couverte Saint-Julien-en-Born 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine contact@la-smalah.fr
