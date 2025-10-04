Marche rose Nontron

Marche rose Nontron samedi 4 octobre 2025.

Place Alfred Agard Nontron Dordogne

Début : 2025-10-04
2025-10-04

Deux itinéraires balisés de 5 ou 9 km.
Inscription sur place 3€.
Organisé par l’Antenne du Périgord Vert Nontronnais au profit de la ligue contre le cancer.
Renseignements 06 77 22 80 50 06 48 86 86 14.
Organisé par l'Antenne du Périgord Vert Nontronnais au profit de la ligue contre le cancer.

Place Alfred Agard Nontron 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 22 80 50 

English : Marche rose

Two marked routes of 5 or 9 km.
On-site registration: 3?
Organized by the Périgord Vert Nontronnais branch in aid of the League Against Cancer.

German : Marche rose

Zwei markierte Routen von 5 oder 9 km.
Anmeldung vor Ort: 3?
Organisiert von der Antenne des Périgord Vert Nontronnais zugunsten der Krebsliga.

Italiano :

Due percorsi segnalati di 5 o 9 km.
Iscrizione sul posto: 3 euro.
Organizzata dalla sezione Périgord Vert Nontronnais a favore della Lega contro il cancro.

Espanol : Marche rose

Dos recorridos señalizados de 5 o 9 km.
Inscripción in situ: 3 euros.
Organizado por la sección Périgord Vert Nontronnais en beneficio de la Liga contra el Cáncer.

