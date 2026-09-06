Informations pratiques

Bédée

Marche Rose – Octobre Rose

Bédée Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 09:30:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Le samedi 3 octobre à 9h30 sur la place du marché, la Mairie de Bédée vous convie pour une Marche Rose dans le cadre d’Octobre Rose.

N’oubliez pas de vous vêtir de rose. .

Bédée 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 06 18 20

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English :

L’événement Marche Rose – Octobre Rose Bédée a été mis à jour le 2026-09-06 par OT – Montfort Communauté