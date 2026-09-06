AGENDA · Bédée
Marche Rose – Octobre Rose Bédée
samedi 3 octobre 2026 · Bédée
Informations pratiques
Bédée
Marche Rose – Octobre Rose
Bédée Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 09:30:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Le samedi 3 octobre à 9h30 sur la place du marché, la Mairie de Bédée vous convie pour une Marche Rose dans le cadre d’Octobre Rose.
N’oubliez pas de vous vêtir de rose. .
Bédée 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 06 18 20
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English :
L’événement Marche Rose – Octobre Rose Bédée a été mis à jour le 2026-09-06 par OT – Montfort Communauté
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