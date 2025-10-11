Marche rose octobre rose Maison de santé Georges RICHERT Ligny-en-Barrois
Marche rose octobre rose Maison de santé Georges RICHERT Ligny-en-Barrois samedi 11 octobre 2025.
Marche rose octobre rose
Maison de santé Georges RICHERT 1 Rue des Marronniers Ligny-en-Barrois Meuse
Début : Samedi Samedi 2025-10-11 09:30:00
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11
Marche rose organisée au départ de la maison de santé Georges RICHERT, dans le cadre d’octobre rose.
Parcours tout public de 6km. Collation offerte.Tout public
Maison de santé Georges RICHERT 1 Rue des Marronniers Ligny-en-Barrois 55500 Meuse Grand Est +33 3 29 78 41 73
English :
Pink walk organized from the Maison de Santé Georges RICHERT, as part of the October Pink campaign.
6km route open to the public. Snack offered.
German :
Rosa Wanderung, die im Rahmen des Rosa Oktobers vom Gesundheitszentrum Georges RICHERT aus organisiert wird.
6 km lange Strecke für alle. Kostenloser Imbiss.
Italiano :
Camminata rosa organizzata dalla Maison de Santé Georges RICHERT, nell’ambito della campagna Ottobre Rosa.
Percorso di 6 km aperto al pubblico. Merenda offerta.
Espanol :
Marcha rosa organizada desde la Maison de Santé Georges RICHERT, en el marco de la campaña Octubre Rosa.
Recorrido de 6 km abierto al público. Se ofrece un tentempié.
