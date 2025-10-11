Marche Rose RDV Mairie Oisy
Marche Rose RDV Mairie Oisy samedi 11 octobre 2025.
Marche Rose
RDV Mairie 1 rue de la Porte de Billy Oisy Nièvre
Tarif : 5 – 5 – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 14:00:00
fin : 2025-10-11 17:00:00
Date(s) :
2025-10-11
Marche rose en partenariat avec l’association « Foutucancert58 », avec la municipalité et l’amicale des pompiers Rdv 14h à la Mairie Marche suivie d’un verre de l’amitié Renseignements au 03 86 24 98 04 ou 07 88 71 75 87 .
RDV Mairie 1 rue de la Porte de Billy Oisy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 24 98 04
English : Marche Rose
German : Marche Rose
Italiano :
Espanol :
L’événement Marche Rose Oisy a été mis à jour le 2025-09-16 par OT Clamecy Haut Nivernais