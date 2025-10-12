Marche Rose Rue Gascoin Orthez
Marche Rose Rue Gascoin Orthez dimanche 12 octobre 2025.
Marche Rose
Rue Gascoin Parc Gascoin Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-12
fin : 2025-10-12
Date(s) :
2025-10-12
Inscriptions.
9h Marche. Deux parcours de 5km et 10 km adaptés aux mobilités réduites avec des surprises le long des parcours.
11h15 Pot d’arrivée
Participation des Croutons (anciens de la Banda d’Orthez) .
Rue Gascoin Parc Gascoin Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 65 34 99 jpbouriat@wanadoo.fr
English : Marche Rose
German : Marche Rose
Italiano :
Espanol : Marche Rose
L’événement Marche Rose Orthez a été mis à jour le 2025-09-05 par OT Coeur de Béarn