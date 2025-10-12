Marche Rose Rue Gascoin Orthez

Marche Rose

Rue Gascoin Parc Gascoin Orthez Pyrénées-Atlantiques

9h Marche. Deux parcours de 5km et 10 km adaptés aux mobilités réduites avec des surprises le long des parcours.

11h15 Pot d’arrivée

Participation des Croutons (anciens de la Banda d’Orthez) .

Rue Gascoin Parc Gascoin Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 65 34 99 jpbouriat@wanadoo.fr

