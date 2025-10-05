Marche rose Place du château Rochechouart
Marche rose Place du château Rochechouart dimanche 5 octobre 2025.
Marche rose
Place du château Place du Château Rochechouart Haute-Vienne
Marchez pour la bonne cause avec la Marche Rose de Rochechouart ! Ensemble, plus forts !
Rejoignez l’association pour une belle journée de solidarité et de convivialité lors de la Marche Rose, organisée par l’association O’Sens en soutien à la lutte contre le cancer du sein. L’événement aura lieu à Rochechouart, avec un départ à 10h depuis la Place du Château.
Deux parcours au choix
5 km idéal pour une balade en famille ou entre amis.
10 km pour les marcheurs qui veulent un peu plus de défi !
Chaque pas compte pour soutenir la recherche et accompagner les personnes touchées par cette maladie. Votre participation, d’un montant de 5 € ou plus (don libre), fera toute la différence.
Venez nombreux, en famille ou entre amis, pour partager un moment sportif et solidaire.
Inscriptions et renseignements par téléphone. .
+33 6 80 05 15 06
