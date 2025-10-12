MARCHE ROSE Saint-André-de-Sangonis

MARCHE ROSE Saint-André-de-Sangonis dimanche 12 octobre 2025.

MARCHE ROSE

Saint-André-de-Sangonis Hérault

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-12

Une marche rose est organisée par l’association Les Traines Savates au profit de la Ligue contre le cancer.

Rendez-vous au complexe et échauffez dés 9h45 en musique avant de commencer un des deux parcours de randonnées proposés: 4 et 8 km.

Dress code: ROSE.

Une participation libre est demandée pour don au profit de la ligue contre le cancer d’un minimum de 5€.

Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie +33 4 67 57 91 41 traine.savates@orange.fr

English :

A pink walk is organized by the association Les Traines Savates in aid of the Ligue contre le cancer.

Meet at the complex and warm up at 9:45 am to music before starting one of the two proposed walks: 4 and 8 km.

Dress code: ROSE.

A minimum donation of 5? to the Ligue contre le cancer is free of charge.

German :

Ein rosafarbener Marsch wird von der Vereinigung Les Traines Savates zugunsten der Krebsliga organisiert.

Treffen Sie sich um 9:45 Uhr am Komplex und wärmen Sie sich mit Musik auf, bevor Sie eine der beiden angebotenen Wanderstrecken beginnen: 4 und 8 km.

Dress code: ROSE.

Für Spenden an die Krebsliga wird eine Gebühr von mindestens 5? erhoben.

Italiano :

L’associazione Les Traines Savates organizza una camminata rosa a favore della Ligue contre le cancer.

Ritrovo presso il complesso e riscaldamento alle 9.45 a suon di musica prima di iniziare uno dei due percorsi proposti: 4 e 8 km.

Codice di abbigliamento: ROSA.

È richiesta una donazione minima di 5 euro a favore della Ligue contre le cancer.

Espanol :

La asociación Les Traines Savates organiza una marcha rosa en beneficio de la Liga contra el Cáncer.

Cita en el complejo y calentamiento a las 9.45 h al ritmo de la música antes de iniciar uno de los dos recorridos a pie propuestos: 4 y 8 km.

Código de vestimenta: ROSA.

Se requiere una donación mínima de 5? a beneficio de la Ligue contre le cancer.

L’événement MARCHE ROSE Saint-André-de-Sangonis a été mis à jour le 2025-10-04 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT