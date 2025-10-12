MARCHE ROSE Saint-André-de-Sangonis
MARCHE ROSE Saint-André-de-Sangonis dimanche 12 octobre 2025.
MARCHE ROSE
Saint-André-de-Sangonis Hérault
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-12
fin : 2025-10-12
Date(s) :
2025-10-12
Une marche rose est organisée par l’association Les Traines Savates au profit de la Ligue contre le cancer.
Rendez-vous au complexe et échauffez dés 9h45 en musique avant de commencer un des deux parcours de randonnées proposés: 4 et 8 km.
Dress code: ROSE.
Une participation libre est demandée pour don au profit de la ligue contre le cancer d’un minimum de 5€.
Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie +33 4 67 57 91 41 traine.savates@orange.fr
English :
A pink walk is organized by the association Les Traines Savates in aid of the Ligue contre le cancer.
Meet at the complex and warm up at 9:45 am to music before starting one of the two proposed walks: 4 and 8 km.
Dress code: ROSE.
A minimum donation of 5? to the Ligue contre le cancer is free of charge.
German :
Ein rosafarbener Marsch wird von der Vereinigung Les Traines Savates zugunsten der Krebsliga organisiert.
Treffen Sie sich um 9:45 Uhr am Komplex und wärmen Sie sich mit Musik auf, bevor Sie eine der beiden angebotenen Wanderstrecken beginnen: 4 und 8 km.
Dress code: ROSE.
Für Spenden an die Krebsliga wird eine Gebühr von mindestens 5? erhoben.
Italiano :
L’associazione Les Traines Savates organizza una camminata rosa a favore della Ligue contre le cancer.
Ritrovo presso il complesso e riscaldamento alle 9.45 a suon di musica prima di iniziare uno dei due percorsi proposti: 4 e 8 km.
Codice di abbigliamento: ROSA.
È richiesta una donazione minima di 5 euro a favore della Ligue contre le cancer.
Espanol :
La asociación Les Traines Savates organiza una marcha rosa en beneficio de la Liga contra el Cáncer.
Cita en el complejo y calentamiento a las 9.45 h al ritmo de la música antes de iniciar uno de los dos recorridos a pie propuestos: 4 y 8 km.
Código de vestimenta: ROSA.
Se requiere una donación mínima de 5? a beneficio de la Ligue contre le cancer.
